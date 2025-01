Affaire Lat Diop : Le blanchiment de capitaux « écarté »

Lors de l’audition au fond de l’ancien ministre des Sports, l’infraction de blanchiment de capitaux, initialement reprochée à Lat Diop, n’a pas été abordée, selon une source citée par L’Observateur.Cette infraction a été mise de côté pour l’instant, car elle est indépendante mais liée à une infraction principale. « C’est comme tirer profit d’un abus de confiance et réinvestir ces fonds dans des opérations de blanchiment. Or, on ne peut évoquer le blanchiment de capitaux sans avoir au préalable établi et prouvé l’existence de cette infraction principale », explique-t-elle.Dans ce cas précis, l’infraction principale en question serait le détournement de deniers publics, accusation que Lat Diop conteste vigoureusement. Ainsi, avant d’envisager toute poursuite pour blanchiment de capitaux, il faudrait d’abord prouver l’existence d’un détournement de fonds ou d’une corruption, conclut la source.D’après le journal, l’ex-ministre des Sports a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a d’ailleurs réaffirmé les déclarations qu’il avait faites lors de l’enquête préliminaire.