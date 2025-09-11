Affaire Lat Diop : ses avocats annoncent un point de presse ce lundi 15 septembre

Le collectif des avocats de la défense de Lat Diop tiendra un point de presse le lundi 15 septembre 2025, à partir de 16 heures, à Dakar.



Selon le communiqué signé par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, cette rencontre a pour objectif « d’éclairer l’opinion sur le dossier et les procédures en cours, dans le respect du secret de l’instruction et de la déontologie ».



Placée sous mandat de dépôt depuis le 26 septembre 2024, Lat Diop est poursuivi pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, pour un montant estimé à 8 milliards de francs CFA. »