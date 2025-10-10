Affaire Madiambal Diagne : la défense saisit Interpol contre le mandat d'arrêt international

Face à l'escalade judiciaire, la défense de Madiambal Diagne a décidé de porter la bataille sur le terrain international. Le collectif d'avocats a formellement saisi l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour demander la suspension et l'annulation du mandat d'arrêt international émis par l'État sénégalais le 26 septembre 2025. Cette démarche constitue une réponse offensive à ce que les conseils de M. Diagne qualifient de "persécution politique" orchestrée contre leur client et sa famille.



Dans un communiqué rendu public, les avocats Maîtres El Hadji Amadou Sall, Baboucar Cissé, Dior Diagne, Antoine Mbengue, Ousmane Thiam, Pape Sène, Arona Basse, Ramatoulaye Ba et le cabinet William Bourdon & Associés ont dénoncé avec virulence "une instrumentalisation politique caricaturale de l'autorité judiciaire sénégalaise". Ils estiment que les fondements des poursuites, basés sur un rapport unilatéral de la Centif, "chahutent les bases les plus primaires de notre droit répressif" et privent leur client de son droit à un procès équitable.



La situation a connu un premier rebondissement avec l'interpellation de Madiambal Diagne à l'Aéroport international Blaise Diagne dans la nuit du 23 septembre 2025, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Paris. Peu après cet incident, les membres de sa famille dont son épouse Mabintou Diaby et ses fils Serigne Saliou et Mohamed Diagne, ont été placés sous mandat de dépôt. La défense dénonce une tactique délibérée de pression familiale, soulignant que ces placements en détention "signent le caractère strictement politique de la persécution subie par notre client".



La stratégie juridique internationale s'accompagne d'une mobilisation médiatique et institutionnelle plus large. Le collectif d'avocats a sollicité l'Union internationale de la presse francophone (UPF) et d'autres organisations de défense des journalistes, obtenant déjà le soutien de l'UPF qui a dénoncé "un nouvel acte de persécution" contre un de ses membres. Cette double approche, judiciaire et médiatique, vise à créer un rapport de force favorable à M. Diagne sur la scène internationale.



Selon la défense, cette affaire dépasse largement le cas individuel de Madiambal Diagne pour poser des questions fondamentales sur l'état de la justice et de la démocratie au Sénégal. Les avocats affirment que leur client est victime de représailles pour avoir "toujours assumé sa proximité avec l'ancien président Macky Sall" et pour son "franc-parler dirigé envers toute la classe politique".



Ils appellent la communauté internationale à se saisir de ce dossier pour faire cesser ce qu'ils caractérisent comme une "vendetta" aux implications inquiétantes pour les libertés fondamentales.