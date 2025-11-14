Affaire Madiambal Diagne : une première victoire en France avant le jugement sur l'extradition

Madiambal Diagne, en fuite en France, vient de remporter une première victoire procédurale dans l'affaire qui l'oppose à l'État du Sénégal. Alors que la Cour d'appel de Versailles doit se prononcer sur son extradition le 25 novembre 2025, les mesures de contrôle judiciaire qui pesaient sur lui ont été levées.
Selon son avocat, Me Ousmane Thiam, la justice française a mis fin à toutes les restrictions, permettant désormais à son client de circuler librement.
Lors de l'audience du 4 novembre, la défense a déposé son mémoire et soulevé plusieurs irrégularités concernant le mandat d'arrêt international émis par les autorités sénégalaises. Les conseils de M. Diagne ont également alerté la Cour sur les risques d'un procès inéquitable en cas d'extradition vers le Sénégal.
La décision finale sur la demande d'extradition, très attendue, sera rendue le 25 novembre 2025.
