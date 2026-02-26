Mise en accusation de Moussa Bocar Thiam : l'Assemblée nationale convoquée en plénière ce vendredi

Les députés sont convoqués en séance plénière, vendredi 27 février 2026 à 10H00. L'ordre du jour porte exclusivement sur l'examen du projet de résolution de mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice.



Selon le communiqué de la Direction de la Communication de l'Assemblée nationale publié ce 26 février, la séance fera suite aux conclusions de la commission compétente. Cette procédure vise à déterminer si l'ancien ministre doit être traduit devant la juridiction spéciale.



Cette convocation intervient dans un contexte de contestation juridique, l'ancien ministre ayant précédemment annoncé des recours devant le Conseil constitutionnel pour tenter de faire annuler cette session parlementaire.