Dossier Covid-19 : audition sur le fond de Moustapha Diop ce jeudi

L’ancien ministre Moustapha Diop est entendu sur le fond du dossier ce jeudi 26 février par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Selon les informations du quotidien Les Échos, cette audition du député-maire de Louga pourrait être suivie de l'introduction d'une nouvelle demande de liberté provisoire par ses conseils.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2025, l'ancien ministre du Développement industriel est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds de lutte contre la pandémie de Covid-19. Il fait face aux chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, corruption, prise illégale d’intérêts, détournement et blanchiment de capitaux.



Moustapha Diop rejette l'intégralité de ces accusations, affirmant être victime d'un acharnement. L'audition de ce jour constitue une étape procédurale majeure pour la suite de l'instruction concernant les fonds alloués à la riposte sanitaire