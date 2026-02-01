Soutien aux déplacés et réfugiés au Sénégal : la CEDEAO débloque plus de 300 millions FCFA

Dans un élan de solidarité régionale, la CEDEAO a officiellement lancé une initiative d’aide humanitaire au Sénégal. Doté d'une enveloppe de 500 993 dollars (environ 305 millions de FCFA), ce programme vise à restaurer la dignité des réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), les apatrides et les demandeurs d'asile.



Mis en œuvre par l’Etat du Sénégal via le CNRRPD, le lancement a réuni, autour de la Professeure Fatou Sow Sarr, Commissaire de la CEDEAO chargée du développement humain, les acteurs clés de la gestion humanitaire au Sénégal notamment, le Chef de Cabinet du Président de la République (Président du CNRRPD), des représentants du HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), des délégués des communautés déplacées de Casamance et des réfugiés mauritaniens de la vallée du fleuve Sénégal.



Ce fonds de plus d'un demi-million de dollars est conçu pour générer des solutions durables. Le programme s'articule autour de trois axes majeurs : « Ade vitale immédiate pour les réfugiés, déplacés internes, apatrides et demandeurs d’asile. Moyens de subsistance durables pour permettre aux bénéficiaires de retrouver une autonomie économique et Cohésion sociale en allégeant la pression sur les communautés d'accueil afin de favoriser une coexistence pacifique ».



En réaffirmant son soutien au Sénégal, la CEDEAO souligne l'importance d'un développement inclusif où personne n'est laissé de côté. Cette initiative renforce les capacités nationales à gérer les crises migratoires et de déplacement, tout en consolidant les liens de fraternité entre les États membres de l'organisation.