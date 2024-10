Affaire Mamadou Diène intendant révoqué du lycée de Fahu : les précisions du ministère de l'éducation

L’affaire avait fait un grand bruit au point d’éveiller l’attention de certains syndicats de l’enseignement. Sur les réseaux sociaux des voix s’étaient élevées pour dénoncer la révocation de Mamadou Diène en sa qualité de l’intendant du lycée de Fahu (Thiès à 70 km de Dakar). L’enseignant dont on dit proche de l’Alliance pour la République (APR), disait-on était victime de sa coloration politique. Cette affaire avait commencé à polluer l’air du côté du ministère de l’éducation.



Les services de Moustapha Guirassy par le biais de la cellule de communication ont sorti un communiqué pour apporter des éclaircissements sur cette affaire.



Le communiqué du ministère de l’éducation en date de ce mardi relate cette nébuleuse dans les détails. « Le ministre, attaché aux principes de JUB, JUBBAL, JUBANTI, a pris la décision d'annulation de l'affectation dudit intendant après avoir été informé de l’existence d’une demande antérieure, formulée dès le 20 juin 2024 par un autre candidat pour le même poste » a fait savoir le ministère.



« C'est donc bien avant la proposition portant sur M. Mamadou Diene, reçue seulement fin juillet, début août qu'une autre demande avait été introduite. Par souci d’équité et afin de ne léser personne, le ministre a décidé de suspendre cette nomination pour réévaluer la situation et s’assurer que le processus soit mené en toute transparence et en tenant compte de tous les paramètres d'appréciation, parmi lesquels l'antériorité de la demande », a poursuivi le communiqué.



Par ailleurs, les services du ministère ont tenu à apporter les précisions suivantes : « il est important de préciser que la décision du ministre est exclusivement d’ordre administratif et ne vise en aucun cas les opinions politiques de qui que ce soit. Les nominations au sein du ministère de l’Éducation nationale décidées, au demeurant, sur la base des propositions des services compétents, se basent sur des critères objectifs, en mettant en avant les compétences, l’ancienneté des demandes, et le respect des procédures ».



A terme, les services de communication du ministre ont fait part de la bonne volonté de Moustapha Guirassy « de rester fidèle à sa ligne de conduite qui consiste à respecter scrupuleusement les critères principes professionnels, les compétences, loin de toute influence ou considération partisane ».