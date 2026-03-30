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Affaire Mame Dior et Déguène Ndiaye : les téléphones examinés, le dossier prend une nouvelle tournure



Affaire Mame Dior et Déguène Ndiaye : les téléphones examinés, le dossier prend une nouvelle tournure
L’affaire concernant l’actrice Bigué Diop, alias Mame Dior dans la série « Bété Bété », et son amie Déguène Ndiaye prend une nouvelle tournure. Déférées la semaine dernière devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour des accusations de vol et d’injures publiques, le dossier a évolué dans une autre direction.
 
Selon des informations recueillies, les téléphones portables des deux femmes ont été examinés par les enquêteurs, qui y auraient découvert des vidéos à caractère lesbien. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller toute personne impliquée.
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Moussa Ndongo

Lundi 30 Mars 2026 - 22:15


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