Affaire Mame Dior et Déguène Ndiaye : les téléphones examinés, le dossier prend une nouvelle tournure

L’affaire concernant l’actrice Bigué Diop, alias Mame Dior dans la série « Bété Bété », et son amie Déguène Ndiaye prend une nouvelle tournure. Déférées la semaine dernière devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour des accusations de vol et d’injures publiques, le dossier a évolué dans une autre direction.



Selon des informations recueillies, les téléphones portables des deux femmes ont été examinés par les enquêteurs, qui y auraient découvert des vidéos à caractère lesbien. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller toute personne impliquée.