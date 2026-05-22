Assemblée nationale : Maïmouna Sène (APR) dénonce le « populisme judiciaire » d'Ousmane Sonko

L'ancienne députée Maïmouna Sène, membre du Secrétariat exécutif national de l'Alliance Pour la République (APR), a vigoureusement attaqué le Premier ministre Ousmane Sonko, dénonçant ce qu'elle qualifie de « diversions » et de « populisme judiciaire » au détriment des urgences économiques du pays.







La responsable de l'ancien parti au pouvoir a rappelé au leader de Pastef que si la reddition des comptes constitue un devoir institutionnel légitime, elle ne doit pas servir d'« instrument de communication politique » pour masquer l'incapacité de l'exécutif à remettre le Sénégal sur les rails de l'Émergence. Selon l'ancienne parlementaire, les attentes du peuple sénégalais se situent au niveau de la relance économique, de la création d'emplois et de la lutte contre l'inflation, et non dans une posture de « chasse aux sorcières » ou de règlements de comptes.







« Si vous avez des preuves, saisissez les tribunaux et laissez les juges travailler dans la sérénité. Le peuple sénégalais ne vous a pas confié l'État pour regarder dans le rétroviseur, mener une chasse aux sorcières ou régler des comptes, mais pour stopper l'inflation, créer des emplois et relancer l'économie. Charité bien ordonnée commence par soi-même : allez fouiller d'abord chez vous ! », a déclaré Maïmouna Sène. Exigeant moins de menaces verbales et plus d'actes concrets, elle a ainsi invité le Premier ministre à appliquer le principe de la reddition des comptes au sein de son propre camp avant de cibler ses adversaires.

