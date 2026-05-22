Dialogue national : Le président Bassirou Diomaye Faye consulte les anciens ministres des Finances Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé une série de consultations économiques de haut niveau au Palais de la République, ce vendredi 22 mai 2026, à l’occasion de la Journée nationale du dialogue. Le chef de l'État a reçu en audience successive deux anciens ministres des Finances, Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, pour échanger sur la situation financière du Sénégal et les stratégies à adopter face aux exigences économiques mondiales.







Au cours de ces entretiens qualifiés d'approfondis et de sincères, les deux anciens argentiers de l'État ont apporté leurs expertises respectives pour faire face aux défis conjoncturels. Amadou Kane a mis à profit sa fine connaissance de l’écosystème bancaire pour proposer des leviers financiers spécifiques à mobiliser à l'échelle nationale. De son côté, Abdoulaye Daouda Diallo s'est appuyé sur son expérience aux Finances et au Budget pour insister sur la gestion stratégique des relations avec les institutions financières internationales, un axe qu'il juge crucial pour préserver les équilibres financiers mondiaux du pays.







Saluant cette démarche républicaine d'écoute et d'ouverture, les deux hommes ont exprimé leur confiance dans la capacité du Sénégal à surmonter les difficultés du moment. Ils ont toutefois souligné que la réussite de ces réformes exigeait une union sacrée et la convergence des énergies de toutes les forces vives de la Nation. Les consultations présidentielles menées par Bassirou Diomaye Faye se poursuivent tout au long de l'après-midi.

