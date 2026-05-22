Dialogue national: Diomaye évoque des «entretiens sincères» après une audience avec deux anciens ministres des Finances

Le Président sénégalais Diomaye Faye a rencontré, ce vendredi 22 mai, Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, deux anciens ministres des Finances, dans le cadre du dialogue national débuté la veille.

Selon un communiqué de la présidence, «ces entretiens, approfondis et sincères, ont porté sur la situation financière du pays», dans un contexte mondial marqué par l’inflation et la crise au Moyen-Orient.



«Amadou Kane, dont le parcours s'étend bien au-delà du ministère des Finances jusqu'à la connaissance fine de l'écosystème bancaire, a évoqué les leviers que le Sénégal pourrait mobiliser dans ce domaine au service des défis du moment. M. Abdoulaye Daouda Diallo, fort de son expérience aux Finances et au Budget, a, pour sa part, souligné l'importance des relations avec les institutions financières internationales et leur rôle stratégique dans les équilibres financiers mondiaux», souligne la note.



Par ailleurs, les deux anciens ministres ont exprimé «leur confiance dans la capacité du Sénégal à relever les défis du moment», tout en rappelant que «cette tâche commande à toutes les forces du pays de conjuguer leurs énergies» au profit des intérêts du pays.



Avant cette rencontre, Diomaye Faye a reçu, jeudi 21 mai, des anciens Premiers ministres dont Amadou Ba et Aminata Touré. Les concertations, quant à elles, se poursuivront jusqu’au 31 mai 2026 avec «toutes les forces vives de la Nation».