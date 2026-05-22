Mondial 2026: une tanière à ses réalités (Par Dr Papa Abdoulaye Seck)

À quelques jours de la Coupe du monde, l’heure doit être à la sérénité, à l’unité et à la confiance.



Chacun a naturellement le droit d’avoir une lecture différente de celle du coach, car nul n’est parfait et le débat fait partie de la passion du football. Mais il ne faut jamais oublier qu’une tanière possède ses variables, ses paramètres et ses constantes, que seul l’entraîneur maîtrise pleinement au quotidien.



Les réalités d’un groupe, l’état physique et psychologique des joueurs, les équilibres tactiques, l’ambiance interne ou encore certains détails invisibles au grand public expliquent souvent des choix qui peuvent surprendre de l’extérieur. Ce qui apparaît évident pour un observateur ne l’est pas toujours pour celui qui vit le groupe au quotidien.



C’est pourquoi nous devons éviter les analyses hâtives, les jugements excessifs et les polémiques inutiles. Dans les grandes compétitions, les divisions fragilisent alors que l’unité renforce. Une nation qui croit en son équipe lui transmet une énergie supplémentaire. L'idée étant de promouvoir l'union sacrée surtout lors de tels événements.



Le moment est donc venu de soutenir pleinement les Lions, leur encadrement et leur coach avec responsabilité, patriotisme et confiance. Les critiques auront toujours leur place, mais elles doivent rester mesurées et constructives.



Prions pour un Sénégal conquérant, digne et rayonnant au Mondial, un Sénégal capable de porter haut les couleurs de toute l’Afrique et de faire vibrer son peuple dans la communion, la paix et l’espérance.



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