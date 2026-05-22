Sables minéralisés au Sénégal : Eramet suspend ses objectifs annuels après un incendie à la mine de Diogo

Un incendie majeur s'est déclaré le 22 février dernier sur l'unité d'extraction flottante d'Eramet Grande Côte (EGC), impactant directement l'usine de concentration primaire (WCP).



Selon le Groupe Eramet, cet événement a entraîné une baisse drastique de 49 % de la production de concentré de minéraux lourds au premier trimestre 2026, ainsi qu'un recul de 42 % du chiffre d'affaires ajusté de l'activité sables minéralisés, s'établissant à 39 millions d'euros.



Face à la gravité de la situation, l'entreprise a officiellement déclaré un cas de « force majeure » et a annoncé la suspension de ses objectifs de production annuels pour l'année 2026.



Malgré la paralysie temporaire du site à la fin du mois de mars, une issue positive se dessine grâce à la réactivité des équipes sur place. Le leader minier a annoncé un « redémarrage progressif et partiel des installations au Sénégal à partir de fin avril », une solution technique ayant pu être déployée en l'espace de deux mois.



Si les ventes ont été temporairement amorties par l'écoulement des stocks de produits finis, le groupe prévoit de communiquer de nouvelles perspectives industrielles de son rapport trimestriel, alors que l'activité reprend progressivement sur ce gisement stratégique dont la durée de vie est estimée à plus de 20 ans.