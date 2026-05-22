Mali : la première édition du Salon International de l’Agriculture de Kayes (SIAK) annoncée officiellement

Au Mali, dans la région de Kayes, s’est tenu un point de presse, ce vendredi 22 mai 2026, dans les locaux de l’APCAM, en vue de l’annonce officielle de la première édition du Salon International de l’Agriculture de Kayes (SIAK).



Selon les informations rapportées par KayesInfos, cette rencontre avec les médias avait pour objectif de présenter les grandes lignes de ce nouvel événement agricole régional, ainsi que ses ambitions et son programme. Les organisateurs ont notamment insisté sur leur volonté de mettre en place une plateforme d’échanges et de valorisation du secteur agricole dans la région.



Ce salon international est prévu du 24 au 28 juin 2026 sur les berges du fleuve Sénégal. Le SIAK est une initiative portée par Afrika GRI en partenariat avec Fomba Agro Business. Ce salon entend s’inscrire comme un cadre international de rencontres et de promotion des acteurs du monde agricole.



L’événement ambitionne de réunir un large éventail de participants, notamment des producteurs, des éleveurs, des investisseurs, des entrepreneurs ainsi que des passionnés du secteur. Il mettra un accent particulier sur la promotion de l’agriculture locale, le soutien aux petits producteurs à travers l’innovation, le développement de l’entrepreneuriat agricole et le renforcement du secteur de l’élevage. Au-delà de ces objectifs économiques, le salon vise également à favoriser l’insertion socio-économique des jeunes et à encourager les partenariats régionaux en faveur d’un développement agricole durable.