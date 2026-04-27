Affaire Masseck Sarr et Ismaila Dialllo : le dossier prend une nouvelle tournure après de nouvelles découvertes

Ismaïla Diallo, agent des Impôts et Domaines âgé de 58 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, le 24 avril 2026, par la Brigade de recherches de Saint-Louis, quelques jours après le placement sous mandat de dépôt de Masseck Sarr. Les deux prévenus sont poursuivis pour plusieurs infractions dont « diffusion de fausses nouvelles, insultes commises par le biais d'un support informatique, outrage au ministère de plusieurs cultes, diffamation envers la mémoire des morts et diffusion de fausses nouvelles».



Les mis en cause étaient déjà visés par une procédure judiciaire ouverte en octobre 2025, à la suite de plaintes de groupes religieux les accusant d’avoir tenu des propos offensants sur les réseaux sociaux. D’après le journal Libération, dans les plaintes, les deux groupes soutenaient que Masseck Sarr et Ismaïla Diallo auraient proféré des injures contre leurs guides spirituels décédés et désacralisé leur foi dans des live et post sur les réseaux sociaux. Les propos abjects prêtés à Ismaïla Diallo visaient principalement Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Niasse dit « Baye ».



Lors de son interrogatoire à l'époque, Ismaila Diallo avait affirmé qu'il n'aurait pas tenu les propos qui lui étaient prêtés et qu'il s'agirait de montages vidéo. Il était reproché, en même temps, à Masseck Sarr des propos contre les fondateurs des confréries mourides et layennes. Pendant son interrogatoire, Masseck Sarr avait lui aussi contesté les faits en soulignant que les vidéos auraient été coupées pour travestir ses propos.



Selon le journal, si les deux mis en cause ont initialement contesté les accusations, une nouvelle plainte déposée le 12 avril 2026, par le groupe de petits-fils de marabout au Sénégal, accompagnée de vidéos incriminantes, a relancé l’affaire. C 'est ainsi que le dossier a pris une nouvelle tournure alors que Ismaila Diallo et Masseck Sarr devront être jugés respectivement le 11 mai et le 8 juin 2026.

