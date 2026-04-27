Thiaroye-sur-mer : Ibrahima Diop, président de l’Alasco, sonne l’alerte sur la situation de la plage

Le président de l’association Alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée (Alasco), Ibrahima Diop, a alerté sur la dégradation du littoral notamment la plage de Thiaroye qui selon lui, « est en danger ».



Le président de l’association, Ibrahima Diop, a lancé un appel aux autorités et aux populations pour agir. « J'en appelle aux autorités institutionnelles, aux autorités coutumières, aux sociétés sociales, religieuses pour que nous fassions un acte fort, mais très fort, pour défendre notre littoral. Ce n'est pas juste de défendre les produits halieutiques, ce n'est pas juste de détendre l'avancée de la mer, mais c'est la vie, la vie de nos enfants qu'il faut protéger », a-t-il plaidé lors du lancement des activités de l'association à travers une journée de nettoyage de la plage de Thiaroye-sur-Mer, combinée à une campagne de sensibilisation environnementale, ainsi que des activités culturelles et sportives.



D’après le journal Libération, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l’amitié sénégalo-coréenne, placée sous le signe de l’écologie et de la protection de l’environnement.



Il a également estimé que qu’il est encore possible de sauver la plage, en s’inspirant d’exemples internationaux, à condition d’une mobilisation collective pour protéger l’environnement et les générations futures.



« A mon avis c'est encore possible de sauver le littoral. Si on prend l'exemple hollandais, à Rotterdam, ils ont fait plus de 37 kilomètres pour dégager la mer, pour y habiter. Et même, vers les années 95, il y a une ville au Japon, ils ont réussi à faire plus de 6 à 8 kilomètres au niveau de la mer pour permettre l'atterrissage des avions. Tant que l'homme a fait quelque chose, quelque part, dans ce globe terrestre, nous devons être capables de le faire, si nous avons la foi, si nous avons la conviction », a-t-il lancé.

