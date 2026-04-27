Société Global Média dit Touba TV: Mbackiyou Faye assigné en justice par 7 employés, l’audience prévue le 05 mai

C’est le quotidien Les Echos qui donne l’information, dans son édition de ce lundi. L’homme d’affaires Mbackiyou Faye, patron du groupe Global Média dit Touba Tv, a été assigné en justice par sept (07) de ses employés depuis le 22 avril. Le mis en cause comparaitra le 05 mai 2026, devant le tribunal du travail.



Les plaignants reprochent à leur employeur des défauts d’affiliation aux institutions sociales, entre autres. Dans le document dans lequel ils se sont constitués en collectif, ils évoquent une remise du bulletin de salaire, un rappel des primes d’ancienneté, le rappel de différentiel de salaire et les congés y afférents, le rappel des congés annuels payés, le rappel des primes de transport, la délivrance de certificats de travail conformes, des dommages et intérêts pour défauts d’affiliation aux institutions sociales.



«Nous sommes victimes d’une situation que nous dénonçons avec la plus grande fermeté. Malgré nos efforts pour régler ce problème à l’amiable, notre employeur a choisi d’ignorer nos droits les plus élémentaires. Face à ce mépris, nous avons été contraints de saisir le tribunal du travail», a expliqué l’un des plaignants.