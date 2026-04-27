Filière rizicole : 254 projets accompagnés par le FONGIP pour un volume global de crédits avoisinant 1,7 milliard de FCFA

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), en partenariat avec la Banque agricole et PAMECAS, renforce son soutien à la filière rizicole au Sénégal. À travers un mécanisme de financement, 254 projets ont été accompagnés pour un volume de crédits d’environ 1,7 milliard de FCFA.



Le FONGIP sécurise les financements à hauteur de 1,683 milliard de FCFA offrant ainsi aux producteurs et aux acteurs de la chaîne de valeur un accès facilité au crédit et des conditions d'investissement plus sûres. Cette initiative cible principalement les zones de Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam, reconnues comme des pôles majeurs de la production rizicole nationale.



D’après le journal Libération, en facilitant l’accès au financement, ce dispositif contribue à stimuler la production rizicole, renforcer les investissements et soutenir durablement la souveraineté alimentaire du Sénégal.