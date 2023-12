Affaire Ndella Madior Diouf : Amnesty International exhorte les autorités à revoir en profondeur le système de protection de l'enfance

Les récents événements concernant les bébés pris en charge par Ndella Madior Diouf ont suscité une onde de choc au Sénégal, appelant à une profonde réflexion sur le système de protection de l'enfance dans le pays. Intervenant dans l’émission Midi Keng, El Hadji Abdoulaye Seck, coordonnateur Campagnes et Communications Amnesty International Sénégal a déploré cette affaire. Selon lui, cet incident tragique a montré des lacunes dans les dispositifs de surveillance et de protection des enfants. Ce qui pousserait à se poser des questions cruciales sur le fonctionnement des services de l'État dédiés à cette mission vitale.



M. Seck a ajouté « qu’il est alarmant de constater que malgré une visibilité publique de la situation, les services chargés de veiller sur le bien-être des enfants n'ont pas agi ou n'ont pas été en mesure d'intervenir efficacement. Il est crucial de revoir en profondeur le système de protection de l'enfance et de repenser les procédures actuelles pour éviter de tels drames à l'avenir ».



La situation soulève également des inquiétudes quant à l'efficacité des mesures mises en place jusqu'à présent. Le coordonnateur Campagnes et Communications Amnesty International Sénégal a souligné qu’il est indispensable que les autorités prennent des mesures concrètes pour renforcer le système de protection de l'enfance et pour garantir que chaque enfant soit véritablement protégé.



« Si des mesures ne sont pas prises rapidement pour revoir en profondeur le système de protection de l'enfance, il est à craindre que de tels incidents ne se reproduisent, voire s'aggravent », a-t-il suggéré. Regardez!