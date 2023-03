Affaire Ndiaga Diouf : Barthélémy Dias risque de perdre son fauteuil

Après que la Cour d'appel a confirmé le premier juge dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf qui a été requalifiée en coup mortel, les avocats de Barthélemy Dias ont formé un pourvoi en cassation, renseigne. Le dossier est bien arrivé au niveau de la Cour suprême.



Selon le journal Les Echos, « l'affaire est dans le circuit et sera programmée une fois que le dossier est en état. On est encore loin de cette audience, mais, il va y avoir des frissons dans le camp du maire de Dakar ».



Toutefois, si la Chambre pénale de la haute juridiction confirme l'arrêt de la Cour d'appel, Barthélemy Dias, actuellement maire de Dakar « risque de perdre son fauteuil ». Ainsi, une délégation spéciale pourrait être installée pour gérer la mairie.



M. Dias a été condamné à deux (2) ans de prison dont six (6) mois ferme pour coup mortel porté à Ndiaga Diouf en décembre 2011 lors de l’attaque par un groupe de nervis à la mairie de Mermoz-Sacré Cœur alors dirigée par l’actuel député-maire.



Saisie d’un recours déposé par Barthélémy Dias contre sa condamnation en première instance, dans cette affaire, à 2 ans dont 6 mois de prison ferme assortie d’une amande de 25 millions de FCFA à verser à la famille de feu Ndiaga Diouf, la 3ème Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel du Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar avait confirmé la décision rendue en première instance.