Affaire Ndiaga Seck : l'étudiant en médecine, Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou, placé sous mandat de dépôt

Interpellé par les éléments du commissariat de Linguère, Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou, étudiant en troisième année de médecine et domicilié à Sicap Mbao ,a été placé sous mandat de dépôt mardi par le juge du premier cabinet de Linguère. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH ».



D'après le quotidien Libération, une enquête a été ouverte sur son « partenaire » Amadou Lamine Dieng suite à une plainte déposée par trois employés de l’hôpital Maguette Lô de Linguère pour des faits présumés de « harcèlement via Facebook et WhatsApp ». Son téléphone portable ainsi que son ordinateur ont été saisis et transmis à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour exploitation.



Pour rappel, Les investigations menées par les éléments du commissariat de Linguère dans le compte facebook de « Ndanane Seck » ont conduit à l’interpellation de Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou qui aurait déclaré aux enquêteurs avoir appris sa séropositivité depuis 2024, avant même les examens effectués dans le cadre de l’enquête.



Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il aurait notamment déclaré avoir été initié à des relations homosexuelles par un oncle résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il a également cité plusieurs partenaires présumés, dont Ndiaga Seck, Amadou Guèye dit « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia. Ces derniers ont également été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.

