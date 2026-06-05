Mondial 2026 : Pape Thiaw dispose désormais de l’ensemble de son effectif

La veille, Ibrahim Mbaye, Antoine Mendy et Yehvann Diouf avaient déjà intégré le camp des Lions après avoir honoré leurs derniers engagements avec leurs clubs respectifs. Les deux joueurs de Nice sortent d’une fin de saison marquée par une finale de Coupe de France perdue et des barrages pour le maintien finalement remportés. De son côté, Ibrahim Mbaye arrive après avoir participé à la campagne victorieuse du Paris Saint-Germain, sacré champion d’Europe après son succès en finale de la Ligue des champions face à Arsenal.



Les derniers arrivés n’étaient pas non plus en reste. Ismaïla Sarr a conclu sa saison de la plus belle des manières en remportant l’Europa Conference League avec Crystal Palace face à Pathé Ciss de Rayo Vallecano.



Réunis depuis plusieurs jours, les Lions poursuivent leur préparation pour le Mondial 2026. Après leur défaite face aux États-Unis lors du premier match amical de ce rassemblement, les hommes de Pape Thiaw sont désormais tournés vers leur prochaine échéance. Le Sénégal affrontera l’Arabie saoudite le 9 juin pour son dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde. Quelques jours plus tard, les Lions entreront dans le vif du sujet avec une affiche de prestige face à la France, le 18 juin, pour leur première sortie dans la compétition.

