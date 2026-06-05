Avec 48 équipes, la Coupe du monde 2026 s'annonce XXL

Des millions d’euros supplémentaires pour la Fifa

Retour sur le sol américain

Le trio États-Unis /Canada/Mexique a été désigné en juin 2018 à Moscou. La compétition reine du sport roi dans le monde revient donc aux États-Unis après le tournoi de 1994. Les USA, candidats malheureux pour 2022, tiennent leur revanche. Le Mexique avait eu l’occasion d’organiser le Mondial en 1970 et 1986.

Édition historique co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le2026 marque une nouvelle étape dans l’histoire de la compétition la plus suivie au monde.Sur 211 nations engagées dans ces qualifications, près d’un quart sera de la partie. Avec 12 groupes de quatre équipes, la suite du tournoi verra les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes prendre part à la phase à élimination directe avec 32 nations en seizièmes de finale. Sur les 104 rencontres prévues au total, le vainqueur aura joué huit matchs pour décrocher son étoile.La Fifa s'est prononcée en janvier 2017 pour élargir le Mondial de football à 48 nations dès 2026. À l’époque, selon un rapport confidentiel de l’instance dont l’AFP avait pris connaissance, une Coupe du monde passant de 32 à 48 équipes rapporterait plus de 600 millions d’euros supplémentaires, par rapport aux prévisions établies pour le Mondial 2018 en Russie. Une hausse qui proviendrait essentiellement d’une augmentation des revenus des droits télévisés. Mais ce ne fut pas l'argument premier du président de la Fifa, Gianni Infantino.Le football ne se limite pas à l’Europe et à l’Amérique latine », disait Infantino pour justifier sa réforme. « On donne le droit de rêver à tout le monde et il n’y a pas meilleur moyen de faire rêver que la participation à un événement aussi majeur », déclarait-il aussi, prédisant « de plus grands investissements dans le monde, particulièrement en Afrique ». « Cela donnera des possibilités à plus de pays qui n’avaient jamais atteint ce niveau de la compétition », avait assuré de son côté l'Argentin Diego Maradona.Depuis le premier Mondial en 1930 en Uruguay, le format de la compétition phare du football a évolué à plusieurs reprises. Si la première édition n’a réuni que 13 nations, pour la seconde édition, le tournoi est passé à 16 équipes. La Coupe du monde 1950 au Brésil a marqué la création de la phase de poules. Pour le Mondial en Espagne en 1982, la compétition comptait 24 participants avant de passer à 32 en 1998 en France. La formule à 32 nations a perduré jusqu’au Mondial 2022 au Qatar.Sauf énorme retournement de situation, la Coupe du monde 2030 se disputera aussi à 48 équipes. 101 matchs seront programmés en Espagne, au Portugal et au Maroc, alors que les trois premières rencontres de la compétition auront lieu à Buenos Aires (Argentine), à Montevideo (Uruguay) et Asunción (Paraguay) pour célébrer le centenaire du Mondial.