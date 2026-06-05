Lukaku mise sur les Lions : « Le Sénégal va marquer cette Coupe du monde »

« Le Sénégal a remporté la CAN à deux reprises et je suis convaincu qu’ils vont faire une Coupe du monde dingue », a déclaré l’attaquant belge. Ces propos viennent confirmer le respect dont jouit aujourd’hui la sélection sénégalaise au-delà du continent africain. Champion d’Afrique à deux reprises, le Sénégal s’est imposé au fil des années comme une référence du football africain.

Le prochain Mondial, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, marquera la quatrième participation de l’histoire des Lions après les éditions 2002, 2018 et 2022. Les hommes de Pape Thiaw aborderont cette compétition avec de solides ambitions après avoir validé leur qualification et conservé leur statut parmi les meilleures nations africaines.



Le Sénégal a hérité d’un groupe particulièrement relevé. Les champions d’Afrique croiseront le fer avec la France, finaliste des Coupes du monde 2022 et 2026, la Norvège emmenée par une génération talentueuse, ainsi que l’Irak, de retour sur la scène mondiale après plusieurs années d’absence.

