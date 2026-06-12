Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi de l'Agenda Sénégal 2050

Par décret n° 2026-1143 du 5 juin 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », selon un communiqué du ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.
Alain Diouf succède ainsi à Al Aminou Lo, qui était auparavant chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 avant sa nomination au poste de Premier ministre.
Alain Diouf succède ainsi à Al Aminou Lo, qui était auparavant chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 avant sa nomination au poste de Premier ministre.
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