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Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi de l'Agenda Sénégal 2050



Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi de l'Agenda Sénégal 2050
Par décret n° 2026-1143 du 5 juin 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », selon un communiqué du ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.

Alain Diouf succède ainsi à Al Aminou Lo, qui était auparavant chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 avant sa nomination au poste de Premier ministre.
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Moussa Ndongo

Vendredi 12 Juin 2026 - 00:49


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