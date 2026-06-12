Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi de l'Agenda Sénégal 2050

Par décret n° 2026-1143 du 5 juin 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », selon un communiqué du ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.



Alain Diouf succède ainsi à Al Aminou Lo, qui était auparavant chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 avant sa nomination au poste de Premier ministre.