Mondial 2026/groupe A: la Corée du Sud renverse la République Tchèque (2-1) et rejoint le Mexique en tête du classement

Au cours d’un match qui a débuté à 2h (heure de Dakar), la Corée du Sud s'est imposée face à la République Tchèque (2-1) lors du deuxième match du Groupe A de la Coupe du Monde 2026. Malgré une nette domination des Sud-Coréens menés par le Parisien Kang-In Lee, ce sont les Tchèques qui ont ouvert le score à la 59e minute grâce à Krejci.
La révolte est venue du banc de touche avec l'entrée de Hwang In-Beom, remplaçant de la légende Heung-Min Son, qui a d'abord égalisé à la 67e minute avant d'offrir le but de la victoire à Oh Hyeong-Guy à la 80e minute, juste avant qu'un arrêt décisif du gardien Kim Seung-Gyu dans les arrêts de jeu ne scelle le score. Grâce à ce succès renversant, la Corée du Sud rejoint le Mexique en tête du Groupe A avec trois points au compteur.
De son côté, la République Tchèque se retrouve déjà dos au mur après cette première journée de compétition. Son prochain match face à l'Afrique du Sud, également battue lors du match d'ouverture, s'annonce d'ores et déjà décisif pour la qualification en huitièmes de finale.
La révolte est venue du banc de touche avec l'entrée de Hwang In-Beom, remplaçant de la légende Heung-Min Son, qui a d'abord égalisé à la 67e minute avant d'offrir le but de la victoire à Oh Hyeong-Guy à la 80e minute, juste avant qu'un arrêt décisif du gardien Kim Seung-Gyu dans les arrêts de jeu ne scelle le score. Grâce à ce succès renversant, la Corée du Sud rejoint le Mexique en tête du Groupe A avec trois points au compteur.
De son côté, la République Tchèque se retrouve déjà dos au mur après cette première journée de compétition. Son prochain match face à l'Afrique du Sud, également battue lors du match d'ouverture, s'annonce d'ores et déjà décisif pour la qualification en huitièmes de finale.
Autres articles
-
Mondial 2026 : l'équipe du Sénégal installée dans son camp de base dans le New Jersey
-
Mbappé : « Il y a une histoire entre la France et le Sénégal qui va rendre le match plus pimenté »
-
Mondial 2026 : trois cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud
-
Sécurité : La police de Diamaguène Sicap-Mbao démantèle un réseau de trafic de drogue
-
Coupe du monde 2026 : Le Mexique domine l'Afrique du Sud (2-0) et réussit son entrée en lice