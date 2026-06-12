Mondial 2026/groupe A: la Corée du Sud renverse la République Tchèque (2-1) et rejoint le Mexique en tête du classement

Au cours d’un match qui a débuté à 2h (heure de Dakar), la Corée du Sud s'est imposée face à la République Tchèque (2-1) lors du deuxième match du Groupe A de la Coupe du Monde 2026. Malgré une nette domination des Sud-Coréens menés par le Parisien Kang-In Lee, ce sont les Tchèques qui ont ouvert le score à la 59e minute grâce à Krejci.



La révolte est venue du banc de touche avec l'entrée de Hwang In-Beom, remplaçant de la légende Heung-Min Son, qui a d'abord égalisé à la 67e minute avant d'offrir le but de la victoire à Oh Hyeong-Guy à la 80e minute, juste avant qu'un arrêt décisif du gardien Kim Seung-Gyu dans les arrêts de jeu ne scelle le score. Grâce à ce succès renversant, la Corée du Sud rejoint le Mexique en tête du Groupe A avec trois points au compteur.



De son côté, la République Tchèque se retrouve déjà dos au mur après cette première journée de compétition. Son prochain match face à l'Afrique du Sud, également battue lors du match d'ouverture, s'annonce d'ores et déjà décisif pour la qualification en huitièmes de finale.