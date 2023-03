Affaire Negreira : nouvelles révélations accablantes pour le FC Barcelone et Joan Laporta

Englué dans l’affaire Negreira, le club catalan se défend vigoureusement par l’intermédiaire de son président. Mais de nouvelles révélations viennent de tomber.



Le FC Barcelone n’est pas au mieux. Marqué à la culotte par Javier Tebas et la Liga à cause de ses finances, le club catalan doit faire face au scandale Negreira. Une affaire dans laquelle les Blaugranas sont soupçonnés d’avoir payé en tout plus de 6 M€ à la société de l’ex-vice-président du comité technique d’arbitrage espagnol, José Maria Enriquez Negreira.



Un scandale qui a même obligé le Real Madrid à se porter partie civile dans cette histoire. Concrètement, si le Barça est reconnu coupable de corruption, la Casa Blanca ne se privera pas de réclamer une compensation. De son côté, l’actuel président du Barça Joan Laporta a choisi de se défendre avec vigueur. Le Catalan avait dégainé une première fois sur Twitter, histoire de rassurer les fans blaugranas.



«culers, restez tranquille. Le Barça est innocent de ce dont on l’accuse et victime d’une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est désormais impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l’innocence du Club. Beaucoup devront rectifier». Laporta aurait su dès 2003 Hier (lundi), à l’occasion d’une réunion avec tous les capitaines des différentes sections du Barça, Laporta s’est montré un peu plus offensif.



« Je me réjouis d’affronter toutes les crapules qui ternissent notre blason. Le Barça est un club avec des valeurs. Nous utilisons le mot valeurs, non pas pour faire bien, mais parce que les valeurs sont un élément fondamental de notre modèle d’excellence sportive. (…) Ne croyez pas que je m’emballe par faiblesse, je m’emballe parce que j’ai vraiment envie d’affronter toutes les crapules qui salissent notre blason. Que personne ne pense que c’est par faiblesse. » Sauf que plusieurs médias espagnols viennent de plomber la défense de Laporta.



El Mundo a en effet publié des extraits de conversations privées entre anciens dirigeants du Barça. « Nous avons payé en légitime défense », ont-ils déclaré, avant de confier avoir caché ces paiements au reste de leurs administrateurs et à une bonne partie de leurs cadres « pour les protéger ».



Accablant. Mais la suite est pire pour Laporta. El Mundo et la Cadena SER ont dévoilé une information qui concerne directement l’actuel boss du Barça.



En 2003, lors de l’arrivée de Laporta au pouvoir (pour son premier mandat), Sandro Rosell (José Maria Bartomeu faisait également partie de l’équipe) aurait clairement expliqué : « si nous voulons qu’ils continuent à nous respecter, nous devons continuer à payer », avant d’ajouter que cet arrangement est un héritage de l’ère Gaspart et qu’il était nécessaire d’augmenter les paiements à l’ancien arbitre « s’ils voulaient être respectés ». L’étau se resserre.



Footmercato