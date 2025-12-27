CAN 2025 : Sadio Mané égalise pour le Sénégal (1-1)

Dominée lors de la première période, la RD Congo est revenue avec de meilleures intentions après la pause. Cette domination a été concrétisée à la 57ᵉ minute par Cédric Bakambu. À la suite d’une frappe de Bongonda repoussée par Édouard Mendy, l’attaquant congolais, opportuniste, a bien suivi pour pousser le ballon au fond des filets et donner l’avantage à la RDC (1-0).
La réaction sénégalaise ne s’est pas fait attendre. Dix minutes plus tard, à la 67ᵉ minute, Sadio Mané a remis les deux équipes à égalité. Bien lancé par une percée d’Ibrahima Mbaye, dont la tentative a été repoussée par le gardien congolais, Mané a suivi l’action pour reprendre le ballon et l’envoyer au fond des cages, permettant au Sénégal d’égaliser (1-1).
La réaction sénégalaise ne s’est pas fait attendre. Dix minutes plus tard, à la 67ᵉ minute, Sadio Mané a remis les deux équipes à égalité. Bien lancé par une percée d’Ibrahima Mbaye, dont la tentative a été repoussée par le gardien congolais, Mané a suivi l’action pour reprendre le ballon et l’envoyer au fond des cages, permettant au Sénégal d’égaliser (1-1).
Autres articles
-
CAN 2025 - Sénégal – RDC : des “Lions” séduisants mais inefficaces en première période
-
CAN 2025: le Bénin bat Botswana et se relance
-
CAN 2025 - Sénégal–RDC : Pape Thiaw reconduit le même onze
-
CAN 2025 : Sénégal–RDC, un duel pour la première place du groupe D
-
CAN 2025 : le Maroc et le Mali se neutralisent (1-1)