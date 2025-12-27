CAN 2025 : Sadio Mané égalise pour le Sénégal (1-1)

Dominée lors de la première période, la RD Congo est revenue avec de meilleures intentions après la pause. Cette domination a été concrétisée à la 57ᵉ minute par Cédric Bakambu. À la suite d’une frappe de Bongonda repoussée par Édouard Mendy, l’attaquant congolais, opportuniste, a bien suivi pour pousser le ballon au fond des filets et donner l’avantage à la RDC (1-0).



La réaction sénégalaise ne s’est pas fait attendre. Dix minutes plus tard, à la 67ᵉ minute, Sadio Mané a remis les deux équipes à égalité. Bien lancé par une percée d’Ibrahima Mbaye, dont la tentative a été repoussée par le gardien congolais, Mané a suivi l’action pour reprendre le ballon et l’envoyer au fond des cages, permettant au Sénégal d’égaliser (1-1).