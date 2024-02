Affaire Ngagne Demba Touré : les charges et le pool d’avocat du greffier

Le greffier Ngagne Demba mis aux arrêts, à peine revenu d’exil malien. L’arrestation du jeune greffier Ngagne Demba Touré fait suite à des accusations bien lourdes. Il est entre autres accusé d’activités subversives, manipulation, diffusion de fausses nouvelles calomnie et dénigrement des institutions de la République et des autorités les incarnant. Le mis en cause a été cueilli à son domicile par des éléments de la division des investigations criminelles (DIC).



Ce jeudi, l’ex-exilé doit faire face au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck. Ainsi, un pool d’avocats s’est constitué pour sa défense. Mes Moussa Sarr, Abdy Nar Ndiaye, Bamba Cissé, Khoureichi Ba, Maguette Sène et probablement Ciré Clédor Ly se sont constitués. L’engagement de ce dernier reste encore à confirmer.



Pour l’inculpation de Ngagne Demba Touré, des sources judicaires annoncent la désignation d’un greffier ad-hoc. Hier au tribunal, ses collègues greffiers ont manifesté leur solidarité. Le Sytjust, l’Untj et l’Ags ont formé un bouclier devant le bureau juge Mamadou Seck.