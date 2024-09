Affaire ONAS : le ministre de la Justice annonce une « enquête complète »

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Ousmane Diagne, a annoncé « qu’une enquête complète a été ordonnée pour tirer au clair l’affaire de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) »;



Ces révélations ont été faites hier lundi, à l’Assemblée nationale lors du vote du projet de loi portant dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et du Conseil économique social et environnemental (Cese). Le garde des Sceaux qui a été interpellé par les députés sur les accusations entre l'ancien Dg de l'Onas, Cheikh Dieng, et le ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dieye, a indiqué « qu'une enquête sur l'ensemble des faits a été ordonnée et que la lumière sera faite sur cette affaire. »



Le ministre de la Justice, qui défendait également le projet de loi portant révision de la Constitution lors de cette session parlementaire, a insisté sur l’importance de cette enquête pour clarifier les faits et établir les responsabilités dans cette affaire qui secoue l’opinion publique.