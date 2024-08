Affaire ONAS : le mouvement NA LER compte lancer une pétition internationale pour faire la lumière sur cette affaire

Le mouvement NA LER a tenu une réunion d’urgence ce Mardi 20 Août 2024, dans la ville sainte de Touba, à l’issu de la rencontre, les membres de ce mouvement ont décidé de lancer une pétition internationale pour mettre la lumière sur cette affaire opposant Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye et qui affecte la boîte.



« Après avoir suivi la Conférence de presse de certains agents de l'ONAS, le Bureau Exécutif du Mouvement <<NA LER» a décidé de lancer une pétition internationale pour exiger la lumière sur les scandales soulevés au niveau de l'ONAS par le Directeur Général sortant, Cheikh Dieng. Ces scandales révélés remettent en cause la neutralité du Ministre de l'Assainissement, Cheikh Tidiane DIEYE », lit-on sur le communiqué publié par ledit mouvement.



Selon NA LER, « les Sénégalais ont juste remarqué que le Ministre incriminé, a choisi de répondre par le mépris aux interrogations légitimes du peuple malgré la doctrine « Jub, Jubeul, Jubanti ». Nous souhaitons l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur de la République, par le Parquet financier ou la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. »



Protégeons les deniers publics ! Signons cette pétition pour l'éclatement de la vérité ! La plateforme de la pétition vous sera communiquée sous peu », a indiqué, la cellule de communication.