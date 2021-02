Affaire Ousmane Sonko: plusieurs manifestations annoncées ce week-end par la diaspora

Les Sénégalais établis à Paris, Marseille, Lyon et Washington, membres de la société civile et du parti Pastef Les Patriotes annoncent plusieurs manifestations ce week-end. Ils se disent indignés suite à l’affaire de mœurs dans laquelle l’opposant Ousmane Sonko a été cité et dénoncent l’arrestation de Boubacar Sèye, président de l’ONG Horizons Sans Frontière.



Aboubacar Benjeloum, membre de la société civile de la diaspora, a informé que leurs manifestations ont pour objectif de dénoncer entre autres « l’injustice au Sénégal, les tentatives de liquidation des personnalités, des leaders de l’opposition sur la base de complot, d’attaques à leur vie privé ».



Selon lui, « la diaspora est indignée après ce qui s’est passé avec Boubacar Sièye et ce qui est en train de se préparer contre Ousmane Sonko. La diaspora sénégalaise se lève pour dénoncer les positions de la justice qui ne sont pas une justice indépendante, une justice sous la houlette du président Macky Sall et cela se présente très, très mal pour la démocratie », a-t-il déploré sur la Rfm ( radio privée).



« Aujourd'hui le droit d'opinion, la liberté d'expression, les complots contre les opposants pour les empêcher effectivement de participer aux élections pour nuire à Macky Sall etc. Soit disant, on tente de les mettre en prison », a--t-il pesté.