Affaire Ousseynou Sy : Des enquêteurs italiens débarquent à Dakar

Les choses se corsent pour Ousseynou Sy, le Sénégalais qui a incendié le bus transportant 51 élèves en Italie. Inculpé pour prises d’otage, massacre et incendies avec la circonstance aggravante de terrorisme, la justice italienne ne veut rien laisser au hasard dans cette affaire. Selon le quotidien Enquête, Les enquêteurs, italiens qui n'écartent aucune piste, fouillent jusqu'au Sénégal. Ce, pour revisiter le passé d'Ousseynou Sy et passer en revue ses contacts.



Ils veulent savoir s'il n'y pas d'autres personnes impliquées dans cette affaire. D'autant plus, croient-ils savoir, les éléments suggérant que Sy a planifié son acte criminel ne manque pas. Toutefois, ils écartent tout lien avec l'État islamique ou des groupes terroristes.