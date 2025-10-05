Affaire Pape Abdoulaye Touré : Pape Malick Ndour convoqué à la Section de recherches (Sr) ce lundi

​Pour rappel, suite à l’ouverture de l’enquête sur les 80 morts vendredi, Pape Abdoulaye Touré a été entendu à la Sr. M.Touré avait porté plainte pour des faits de "séquestration et d’actes de torture" présumés. Dans le cadre de cette procédure, il avait directement mis en cause plusieurs personnalités de l'ancien régime dont Pape Malick Ndour.

Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, est convoqué à la Section de recherches ( Sr) ce lundi 06 octobre. Il sera entendu dans le cadre de l’affaire Pape Abdoulaye Touré qui l’accuse d’être derrière sa "séquestration et d’actes de torture" dont il serait victime lors des événements de 2021-2024.