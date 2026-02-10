Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : «Je ne suis pas un bandit», déclare l’animateur

L’animateur de télévision, Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé et Cie ont été déférés au parquet, le lundi 09 février 2026, suite à leur arrestation dans le cadre du démantèlement d'un réseau présumé d'homosexuels. Conformément aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye (banlieue de Dakar), le juge d’instruction du premier cabinet a émis un mandat de dépôt contre eux.



D’après le journal Les Echos, après la notification des infractions constituées d'«association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux », les prévenus ont tous fondu en larmes, notamment Pape Cheikh Diallo. Ce dernier a déclaré en larmes qu’il «n’est pas un bandit».



Une information judiciaire a été ouverte, et le dossier a été confié à un magistrat instructeur chargé de poursuivre les investigations afin de faire toute la lumière sur les faits reprochés et de déterminer les responsabilités de chacun.