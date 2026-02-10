Banque de la CEDEAO : le Sénégalais Baba Malick Ba prend la tête de la direction régionale à Abidjan

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a officialisé la nomination de Baba Malick Ba au poste de directeur régional. Depuis le 1er février 2026, il supervise les opérations de l'institution pour une zone couvrant la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie, le Burkina Faso, le Cap-Vert et la Guinée.



Basé au bureau régional d'Abidjan, Baba Malick Ba dispose d'une expérience étendue dans les secteurs public et privé. Son expertise couvre la gestion des risques, le financement de projets, les marchés de capitaux, ainsi que les partenariats public-privé (PPP).



Avant d'intégrer la BIDC, il a occupé des fonctions stratégiques au sein de l'administration sénégalaise, notamment comme directeur du financement et coordonnateur de l'Unité de partenariat public-privé (UNAPPP) au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Il a également conseillé le gouvernement sur la mobilisation de capitaux destinés aux grands projets d’infrastructure dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’éducation.



Le nouveau directeur régional a effectué une partie de sa carrière en Amérique du Nord. Il a travaillé pour des entreprises publiques canadiennes comme Exportation et Développement Canada (EDC), ainsi que pour des institutions bancaires telles que JP Morgan Chase et Bank of America aux États-Unis et au Canada.



Titulaire d'un Executive MBA de l'Université de Montréal et d'une licence en finance de l'Université Franklin (Ohio), il a par ailleurs siégé aux conseils d'administration de plusieurs institutions multilatérales, dont la Banque Islamique de Développement (BID) et la BOAD.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Baba Malick Ba a pour mission de soutenir les opérations régionales de la banque et de renforcer les partenariats stratégiques. Son action vise à faire progresser les objectifs de développement économique durable au sein de l'espace CEDEAO.