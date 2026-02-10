Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : le maire de Kolda exprime sa profonde tristesse

Le maire de Kolda a réagi avec émotion au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit à la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



Dans un message publié sur sa page Facebook, l’édile de la capitale du Fouladou a fait part de sa vive consternation face à cette disparition qu’il qualifie de grande perte, aussi bien pour sa famille que pour la Nation. « La disparition de Abdoulaye Ba, étudiant à la faculté de médecine de l’UCAD, nous attriste profondément. Un étudiant, c’est une promesse, un avenir en construction, une espérance pour la Nation », a-t-il écrit.



Le maire a, par ailleurs, adressé ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire, durement éprouvée par ce drame.



Profitant de l’occasion, il a également formulé le souhait que toutes les dispositions nécessaires soient prises afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. « Nous formulons le vœu que tout soit mis en œuvre pour que de tels drames ne se reproduisent plus », a-t-il ajouté.



Le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba suscite une vive émotion et relance le débat sur les conditions de vie et de sécurité des étudiants.