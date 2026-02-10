Décès d'Abdoulaye Bâ à l'UCAD : l'Amicale des étudiants de la FMPO accuse les autorités

L'Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPO) a annoncé, dans un communiqué publié le 9 février 2026, le décès d'Abdoulaye Bâ. L'organisation estudiantine impute la responsabilité de ce drame aux forces de l'ordre et aux plus hautes autorités de l'État.



Selon le communiqué de l'Amicale, « Abdoulaye Bâ, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire, est décédé à la suite d'une intervention policière sur le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ». La structure syndicale précise que « la victime ne participait pas aux manifestations et se trouvait à l'intérieur de sa chambre au moment de l'assaut ».



Le texte rapporte que « les forces de l'ordre auraient défoncé les portes des chambres et infligé des sévices graves à l'étudiant. Après avoir perdu une quantité importante de sang, le jeune homme a été évacué vers le service médical du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), où il a finalement succombé à ses blessures aux alentours de 19 heures ».



L'Amicale des étudiants de la FMPO désigne nommément plusieurs responsables de l'exécutif comme garants de cet événement. Sont cités le « Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que les ministres de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, et de l'Intérieur, Bamba Cissé ».



La structure de défense des intérêts des étudiants dénonce « une invasion illégale du campus social par les unités de sécurité ». Tout en présentant ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté universitaire, l'Amicale réaffirme son rôle de protection des intérêts moraux et physiques des étudiants de la faculté.