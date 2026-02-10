Réseau social
Crise à l'UCAD : le gouvernement se prononce cet après-midi
Le gouvernement du Sénégal convie les médias à une rencontre officielle cet après-midi pour s'exprimer sur la situation sécuritaire et sociale qui prévaut actuellement dans les universités sénégalaises. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions au sein des campus universitaires du pays.
 
Ce point de presse se tient alors que plusieurs sources font état d'incidents signalés sur le campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). La communication gouvernementale devrait apporter des précisions sur les mesures prises par l'exécutif pour rétablir le calme et répondre aux préoccupations de la communauté estudiantine.
Mardi 10 Février 2026 - 11:13


