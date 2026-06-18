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Affaire Pape Cheikh Diallo : l’animateur extrait de Rebeuss pour être entendu par le juge d’instruction



Affaire Pape Cheikh Diallo : l’animateur extrait de Rebeuss pour être entendu par le juge d’instruction
Placé sous mandat de dépôt le 9 février 2026, l’animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo, s’est présenté ce jeudi devant le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations de Seneweb, il a été extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss pour être présenté devant le juge d’instruction du premier cabinet.

Au cours de sa comparution, Pape Cheikh Diallo a été entendu sur des éléments d’expertise, a indiqué une source proche du dossier citée par le média.

L’animateur est inculpé des chefs d’association de malfaiteurs, d’acte contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida, de mise en danger de la vie d’autrui et de blanchiment de capitaux.

L’instruction du dossier se poursuit. Le juge a déjà procédé aux auditions au fond de la quasi-totalité des personnes mises en cause. Parmi les inculpés restant à entendre figurent notamment Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng et l’artiste-musicien Djiby Dramé. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 18 Juin 2026 - 21:06


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