Etats-Unis : le cancer de Joe Biden «s’est propagé», selon son fils Hunter

L’ancien Président des Etats-Unis, Joe Biden, quelques mois après avoir quitté la maison blanche, avait déclaré souffrir d’un cancer de la prostate. Dans une récente interview à la presse américaine, son fils, Hunter Biden a révélé que la maladie de son père «s’est propagé» dans ses os.



«La seule chose que je peux dire à propos de la santé de mon père, c’est que j’aimerais qu’il se plaigne davantage car ce n’est pas bon. Le cancer s’est propagé, il a métastasé dans ses os et au-delà. C’est très douloureux et très invalidant», a dit Hunter Biden.



Le fils de l’ancien chef d’Etat s’est cependant voulu rassurant. «Mais il tient toujours le coup. Il continue à vaquer à ses occupations. Il croit tellement en ce pays», a-t-il ajouté.



Alors qu’il était régulièrement critiqué pour son âge, Joe Biden (83 ans actuellement) s'est retiré de la course à la présidentielle de 2024 pour préserver l'unité du Parti démocrate et maximiser les chances de battre Donald Trump. L'ancien président a expliqué qu'il refusait que son ambition personnelle devienne «une distraction ou un obstacle» au salut de la démocratie américaine. Ses gaffes répétées, ses lapsus et sa fragilité physique ont convaincu une majorité d'Américains qu'il ne pourrait pas assumer un second mandat.