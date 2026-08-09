Bignona : le corps sans vie d’un chauffeur de taxi retrouvé dans sa chambre

Un chauffeur de taxi de 47 ans a été retrouvé mort samedi 08 aout au quartier Château d’eau de Bignona (sud).



Le chauffeur de taxi a été découvert sans vie dans sa chambre après plusieurs heures d’absence. Aucun signe extérieur n’a été constaté sur son corps. Les sapeurs-pompiers l’ont transporté à la morgue du centre de santé de Bignona.



Sa famille a demandé une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.



Pour rappel, c’est ce même jour que le corps sans vie d’un commerçant de 54 ans a également été retrouvé dans son dépôt, dans le même quartier. La police et le médecin-chef du district sanitaire de Bignona s’étaient rendus sur place.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces deux décès.

