Bignona : le corps sans vie d’un chauffeur de taxi retrouvé dans sa chambre

Un chauffeur de taxi de 47 ans a été retrouvé mort samedi 08 aout au quartier Château d’eau de Bignona (sud).
Le chauffeur de taxi a été découvert sans vie dans sa chambre après plusieurs heures d’absence. Aucun signe extérieur n’a été constaté sur son corps. Les sapeurs-pompiers l’ont transporté à la morgue du centre de santé de Bignona.
Sa famille a demandé une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.
Pour rappel, c’est ce même jour que le corps sans vie d’un commerçant de 54 ans a également été retrouvé dans son dépôt, dans le même quartier. La police et le médecin-chef du district sanitaire de Bignona s’étaient rendus sur place.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces deux décès.
Le chauffeur de taxi a été découvert sans vie dans sa chambre après plusieurs heures d’absence. Aucun signe extérieur n’a été constaté sur son corps. Les sapeurs-pompiers l’ont transporté à la morgue du centre de santé de Bignona.
Sa famille a demandé une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.
Pour rappel, c’est ce même jour que le corps sans vie d’un commerçant de 54 ans a également été retrouvé dans son dépôt, dans le même quartier. La police et le médecin-chef du district sanitaire de Bignona s’étaient rendus sur place.
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