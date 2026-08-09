Jolof : Sonko remet la carte de Pastef au "1er militant de Warkhokh", le vieux Mor Talla Dabo

Leader de Pastef et président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko était ce dimanche dans le Jolof dans le cadre de la "tournée politique de vente des cartes" et de mobilisation des membres de son parti. Au cours d’un rassemblement, il a procédé à la remise officielle de la carte au "1er militant de Warkhokh", le vieux Mor Talla Dabo. Une cérémonie symbolique et de structuration à la base dans cette localité du nord du pays.



Devant une foule mobilisée et en présence de plusieurs responsables du parti dont El Malick Ndiaye, Ousmane Sonko a profité de l’occasion pour échanger avec les militants et rappeler les objectifs de cette tournée. L’initiative vise à "renforcer les structures du parti", à rapprocher la direction des populations et à consolider l’implantation de la formation politique dans le Jolof.