Report des élections locales : «Aucun deal politique ne doit se faire sur le dos du grand peuple Sénégalais» (Babacar Ba)

Dans une publication sur X, ce dimanche 09 août, Babacar Ba est revenu sur la déclaration d’Ousmane Sonko affirmant "qu’aucun parti n’est prêt à aller aux élections" et qu’"une partie de l’opposition œuvre à créer les conditions d’un report". L’acteur de la société civile se dit "en phase avec Sonko" et estime que "le Président Diomaye, avec une partie de l’opposition, semble travailler à différer le scrutin".



Babacar Ba pointe également du doigt l’attitude de "cette frange de l’opposition", qu’il juge contradictoire. Alors qu’elle était "si prompte à tenir des conférences de presse pour réclamer la tenue des élections", elle observe aujourd’hui "un silence assourdissant, pour ne pas dire bavard et troublant, se limitant à quelques communiqués". Une posture qui, selon lui, interroge sur les véritables intentions de certains acteurs politiques à l’approche des échéances électorales.



Face à cette situation, Babacar Ba appelle la société civile à jouer son rôle de vigie. Il lui revient, dit-il, de "réaffirmer avec vigueur son attachement au respect strict du calendrier électoral". Babacar Ba conclut en prévenant qu’"aucune compromission ou deal politique ne doit se faire sur le dos du grand peuple Sénégalais".



Pour rappel, le mandat des maires arrive à terme le 27 janvier 2027. Diomaye Faye n’exclut pas l’éventualité d’un report du scrutin. Aminata Touré, superviseure générale du nouveau parti présidentiel Kiiraay, a d’ailleurs soutenu que le président Diomaye Faye «a toute l’année 2027 pour organiser ces élections-là en toute légalité». Au même moment, le parti Pastef d’Ousmane Sonko estime qu’un report violerait la loi électorale.