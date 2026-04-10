Affaire Pape Cheikh Diallo : six nouvelles arrestations portent à 63 le nombre total de prévenus

L'enquête sur l’affaire Pape Cheikh Diallo, connue comme un scandale homosexuel, se poursuit. Selon des révélations du journal Libération, avec six nouvelles interpellations par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar), le nombre total de suspects arrêtés se porte à 63 dans ce dossier tentaculaire.



De l'ensemble de ces arrestations, il ressort un constat : l’insistance des mis en cause à citer le nom de Pape Cheikh Diallo. Sur les six nouvelles personnes arrêtées, quatre sont suspectées d'avoir eu des rapports sexuels avec lui. En clair, à ce stade, 13 présumés partenaires de Pape Cheikh Diallo ont été cueillis par les gendarmes.