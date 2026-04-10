Rufisque : un homme de 33 ans arrêté après des présumés viols sur trois filles âgées de 7 à 10 ans

Employé d’une usine de boisson, Y. Gning (33 ans) a été interpellé par le Commissariat central de Rufisque, dans la région de Dakar. Selon les informations du journal L’Observateur, il est accusé, en tant que colocataire d’une maison située au quartier Diokoul, d’avoir violé les filles de ses voisins, âgées de 7, 8 et 10 ans.



A l’origine de cette affaire, trois plaintes ont été déposées par les parents des présumées victimes. Face aux enquêteurs, M.S.W., père de la gamine de 7 ans, a révélé que son «attention a été attirée par de curieux changements dans la démarche hachée» de sa fille. Interrogée, sa fille aurait indiqué avoir été violée par le présumé prédateur au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les deux autres filles ont aussi raconté aux enquêteurs des modes opératoires presque similaires.



Face aux accusations, les enquêteurs ont réquisitionné des blouses blanches de l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, pour des examens gynécologiques. L’expertise médicale a conclu à «des lésions hyménales récentes» ainsi que des «béances vaginales» sur les enfants. Ce qui prouverait qu’elles ont été violées.



Quant à Y. Gning, il a été interpellé le 01er avril. Il a été inculpé pour «attouchements sexuels, détournement de mineur et pédophilie». Pour l’heure, rien n’a filtré de sa version des faits.