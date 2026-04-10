Bignona : huit personnes interpellées pour vol en réunion et recel de 39 sacs de poivre

Le Commissariat d’arrondissement de Bignona a procédé à l’interpellation de huit individus impliqués dans une affaire de vol en réunion, association de malfaiteurs, recel et complicité. Cette opération fait suite à une plainte enregistrée dans la nuit du 4 au 5 avril 2026, relative au vol de trente-neuf sacs de poivre, pour une valeur estimée à 5 070 000 FCFA.



Selon les informations recueillies, les éléments de la Brigade de Recherches, dépêchés sur les lieux, n’ont relevé aucune trace d’effraction. Toutefois, l’exploitation de traces de pas a conduit les enquêteurs vers un bâtiment adjacent, où dix sacs volés ont été retrouvés, accompagnés d’effets personnels appartenant aux suspects.



Les investigations menées par les services de police ont permis un démantèlement progressif du réseau. Le conducteur d’un tricycle, ainsi qu’un premier suspect, ont été appréhendés en flagrant délit alors qu’ils transportaient une partie de la marchandise dérobée. Un troisième individu, identifié comme l’auteur principal, a été interpellé le même jour.



Dans un premier temps dans le déni, ce dernier a fini par reconnaître les faits, indiquant que le vol avait été commis en plusieurs étapes. L’enquête a également mis en lumière un circuit de revente structuré, impliquant un intermédiaire chargé d’écouler les produits auprès de commerçants locaux.



Quatre commerçants ont ainsi été interpellés. Ils ont reconnu avoir acheté les sacs de poivre, sans toutefois être en mesure de présenter des justificatifs d’achat, malgré la valeur importante de la marchandise.



Par ailleurs, un individu désigné comme receleur par la victime a été entendu par les enquêteurs. Bien que des éléments audio le mettent en cause, il a nié toute implication. En l’absence de preuves formelles à l’issue de la confrontation, il a été libéré, tout en restant à la disposition de la justice.



Il ressort également de l’enquête que l’auteur principal et son complice direct sont connus des services de police pour des faits similaires. Les autres suspects étaient jusqu’ici inconnus des fichiers. Des fiches de renseignements ont été transmises à la Police technique et scientifique afin de vérifier d’éventuels antécédents.



Les investigations se poursuivent activement pour retrouver le receleur principal, actuellement en fuite et considéré comme un maillon central du réseau de revente.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, mesure prolongée de 48 heures, dans le respect des procédures légales en vigueur. L’enquête suit son cours en vue de l’interpellation des complices encore en cavale.