Rejet de sa candidature à l'OIF : Amadou Lamine Sall déplore «l'incivilité républicaine» des autorités du Sénégal

Depuis 2025, le poète sénégalais Amadou Lamine Sall a manifesté son intention de briguer le poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour succéder à Louise Mushikiwabo. Cependant, sa candidature a été écartée, faute de parrainage nécessaire, après qu’il n'a pas obtenu le soutien officiel de l'État du Sénégal, condition indispensable pour valider une candidature auprès des instances de l'OIF.



Dans une interview poignante accordée au journal L'Observateur, Amadou Lamine Sall sort du silence pour dénoncer l'absence de soutien de l'État sénégalais à sa candidature pour le sommet de la Francophonie. Amer, il fustige le mutisme des autorités et particulièrement celui du Chef de l'État qui ne l'a pas reçu depuis plusieurs mois, qualifiant cette situation de véritable « incivilité républicaine ».



D’après Amadou Lamine Sall, ce rejet orchestré dans l'ombre a brisé ses ambitions internationales. « Le directeur de cabinet du président de la République, grand mathématicien et honorable poète, Mary Teuw Niane, m’a fermé portes, fenêtres, volets et caves », confie-t-il avec amertume. Il ajoute que son dynamisme pour convaincre les décideurs s'est retourné contre lui : « Nous ne savions pas que nous étions en train d’enterrer de cette manière notre candidature ».



Malgré ce qu'il décrit comme un sacrifice par le silence, l'écrivain refuse de s'avouer totalement vaincu et annonce la sortie prochaine d'un ouvrage relatant les coulisses de cette aventure avortée. Bien qu'il se sente « puni » pour avoir cherché des soutiens de manière autonome, il entend mettre son programme à la disposition de l'Organisation Internationale de la Francophonie par la voie littéraire. Face à ce qu'il perçoit comme une trahison de son propre camp, il conclut avec une résilience lyrique : « Tel que mon pays l’a voulu ...dans un silence menotté au fond d’une sombre prison. La poésie sera ma guérison et l’amour mon armure. »