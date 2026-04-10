Nigeria: un général tué dans une attaque jihadiste contre une base de l'armée

Des attaques ont visé dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 avril 2026 des installations militaires à Benisheikh, Pulka et Munguno, dans le nord-est du Nigeria, épicentre de l'insurrection jihadiste depuis plus de 17 ans. Lors de l'attaque à Benisheikh, dans l'État de Borno, l'officier commandant de la force opérationnelle conjointe de la ville a été tué, selon une information relayée par l'AFP. C'est le deuxième général de brigade à être tué dans une attaque terroriste au Nigeria, en moins de 6 mois.



Les photos du camp militaire de Benisheikh laissent entrevoir la violence de l'attaque : murs noircis, fenêtres explosées, tôles froissées et plusieurs véhicules militaires calcinés. Les assaillants ont pris d'assaut la base militaire située dans le district de Kaga, en pleine nuit. Les jihadistes ont vite pris le dessus, tuant pas moins de 18 militaires.



Plusieurs sources ont confirmé à l'AFP la mort du général de brigade O.O. Braimah dans cette violente attaque. Il s'agit du deuxième assassinat d'un officier de haut rang de l'armée nigériane en quelques mois. En novembre 2025, le général de brigade Musa Uba avait perdu la vie dans un assaut mené par l'État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) à Damboa, toujours dans cette région du Borno.



Depuis plusieurs mois, l'Iswap cible spécifiquement les camps de l'armée nigériane. Des assauts simultanés ont été lancés contre au moins trois bases militaires lors de la nuit dernière. Le ministre de la Défense, le général Musa, a reconnu des attaques de plus en plus nombreuses contre les militaires nigérians, même s'il assure que les pertes sont plus élevées du côté des terroristes.